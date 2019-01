Donas básicas Tiempo Total 3 H 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Una receta básica para preparar donas con un toque de nuez moscada y espolvoreadas con azúcar con canela. Ingredientes 1 ¼ tazas de harina

1 cucharada de polvo para hornear

¾ de cucharadita de nuez moscada

½ cucharadita de sal

1 huevo ½ taza de leche evaporada

½ taza de azúcar

2 cucharadas de mantequilla suavizada

1 taza de aceite de maíz

Calienta suficiente aceite en un sartén chico a fuego medio-alto y fríe las donas, una por una, hasta que se hayan dorado ligeramente. Colócalas sobre un platón cubierto con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Espolvoréalas con azúcar con canela antes de que se enfríen.

