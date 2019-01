Tacos de cazuela Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Tacos de carne de res con tocino, cebolla, piña y chiles poblanos. Deliciosos con tortillas de maíz o de harina y tu salsa casera favorita. Ingredientes ¼ de kilo de tocino, picado

1 diente de ajo, picado

1 cebolla grande, picada

5 rebanadas de piña, picada

2 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y picados ¾ de kilo de res, en cubos chicos

Sal y pimienta, al gusto

Tortillas

Salsa casera Cómo hacerlo 1. En una sartén a fuego medio fríe fríe el tocino en su propia grasa hasta que se haya cocido, pero no dorado. Retira del sartén y colócalo en un plato con una servilleta de papel. 2. Sofríe el ajo y la cebolla en la grasa del tocino, hasta que vean transparentes. Retira y reserva. Ahora saltea la piña, luego los chiles poblanos. Reserva. 3. Salpimienta la carne y agrégala al mismo sartén, si es necesario, agrega un poco de aceite. Cocina la carne hasta que se haya dorado uniformemente, luego regresa al sartén el tocino, ajo, cebolla, piña y chiles poblanos. Sazona con sal y cocina a fuego suave, moviendo de vez en cuando, durante 10 minutos. 4. Sirve sobre tortilla y acompaña con salsa casera.

