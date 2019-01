Tamales miniatura en caldo de frijoles Tiempo Total 32 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 6 Tamales miniatura rellenos de chicharrón y hervidos en caldo de frijoles. ¡Una receta de sopa diferente! Si lo deseas, sustituye el chicharrón por cualquier otro relleno de tu agrado: queso, chorizo, etc. Ingredientes ½ kilo de masa de maíz

2 cucharadas de manteca de cerdo

Sal, al gusto

1 taza de chicharrón, picado

1 ½ litros de caldo de frijoles de la olla

2 ramitas de epazote

1. Amasa amasa la masa con manteca y sal. Forma bolitas del tamaño de un huevo chico, hazles un hoyo y rellénalas de chicharrón; cierra el hoyo para que no se salga el relleno. 2. Calienta el caldo de frijoles junto con el epazote y, cuando empiece a hervir, agrega los tamalales miniatura. Deja que el caldo y los tamales hiervan juntos durante 10 o 15 minutos, hasta que los tamales se hayan cocido. 3. Acompaña con salsa picante al gusto.

