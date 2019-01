Tortitas de coliflor Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Ramos de coliflor cocidos "al dente", capedados y fritos. Estas tortitas de coliflor se sirven con salsa de jitomate y queso fresco. Ingredientes 1 coliflor chica, separada en ramitos

½ cucharadita de azúcar

1 pizca de bicarbonato

Sal y pimienta, al gusto

8 jitomates

½ cucharadita de mejorana 1 pizca de cominos

1 cucharadita de cebolla picada

1 taza de harina

2 huevos, separados

Aceite vegetal

1 taza de queso fresco, desmoronado Cómo hacerlo 1. Coloca la coliflor en una olla y cúbrela con agua. Agrega azúcar, bicarbonato y sal; hierve durante 5 minutos o hasta que la coliflor esté cocida, pero aún firme. Escurre bien. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos y licúalos junto con la mejorana, cominos y sal. Vierte dentro de una salsera y agrega la cebolla picada. 3. Bate las claras a punto de turrón, luego incorpora las yemas; sazona con sal y pimienta. 4. Calienta suficiente aceite en un sartén hondo a fuego medio-alto. 5. Enharina los ramos de coliflor y sumérgelos en el huevo. Fríelos en el aceite caliente hasta que se hayan dorado unformemente y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 6. Sirve las tortitas de coliflor bañadas en salsa y espolvoreadas con queso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.