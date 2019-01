Pasta de coditos con queso y tocino Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pasta de coditos en una salsa de queso crema y cubierta con queso cheddar. Este platillo se gratina en el horno y se sirve con trozos de tocino dorado. Ingredientes 500 gramos de pasta de coditos

Sal, al gusto

1 cucharada de aceite

1 diente de ajo, picado

1 cebolla chica, picada

½ cucharada de tomillo 1 litro de leche o más

1 barra (190 gramos) de queso crema

½ barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cucharada de harina

¼ de kilo de queso cheddar, rallado

1. Precalienta el horno a 175° centírados y engrasa ligeramente un refractario rectangular. 2. Cuece los coditos en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que estén cocidos, pero aún firmes, aproximadamente 10 minutos. Escurre bien. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe el ajo y la cebolla junto con el tomillo, hasta que se vean transparentes. Agrega la leche y el queso crema; reduce el fuego a bajo. 4. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio y dora un poco la harina. Vierte dentro de la cacerola con la leche y queso crema. Deja que hierva unos minutos más. 5. Coloca la pasta dentro del refractario engrasado, vierte encima la salsa de queso crema y cubre con el queso cheddar; hornea hasta que el queso se haya gratinado, aproximadamente 10 minutos. 6. Mientras, dora el tocino en su propia grasa y escúrrelo sobre papel absorbente. Saca la pasta del horno y espolvorea con el tocino dorado.

