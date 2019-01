Torta de salchicha Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una mezcla de salchicha, pimiento morrón y cebolla emparedada en bolillo tostado y con crema. Una torta que te sabrá a gloria a la hora del almuerzo... o la cena. Ingredientes 1 cucharadita de aceite

8 salchichas, en rodajas delgadas

2 morrones, sin semillas y en rajas

1 cebolla, en medias lunas

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta, al gusto 1 pizca de orégano seco, triturado

2 cucharadas de mantequilla

4 bolillos, partidos por mitad a lo largo

1/4 taza de crema

1. Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio. Agrega las salchichas y cocínalas, moviendo de vez en cuando, durante 5 minutos. Añade el morrón, cebolla y ajo; cocina hasta que la cebolla se vea transparente. Sazona con sal, pimienta y orégano seco. 2. Engrasa con mantequilla un comal a fuego medio y tuesta los bolillos. Úntalos con crema y rellénalos con el guiso de salchicha. Si lo deseas, agrega chiles jalapeños.

