Ponche de pera y fruta seca Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 18 Sirve este ponche de fruta caliente o frío, con alcohol o sin alcohol. Se dice de esta receta que tiene su origen en Tijuana, Baja California. Ingredientes 2 1/2 litros de agua

1 raja grande de canela

24 ciruelas pasas, deshuesadas y picadas (divididas)

7 peras, sin semillas y picadas (divididas)

1 tazas de pasas (divididas)

Azúcar, al gusto

Hierve 2 litros de agua con la canela en una olla grande. 2. Aparte, hierve ½ litro de agua con 16 ciruelas, 6 peras, 2/3 de taza de pasas y azúcar, hasta que las frutas estén bien suaves. Apaga, deja enfriar un poco y licúa. Vierte dentro de la olla con el agua y la canela. 3. Agrega el resto de la ciruela, pera y pasas. Deja que todo hierva a fuego medio-bajo durante por lo menos 5 minutos. 4. Sirve frío o caliente con ron o brandy al gusto.

