Patitas de cerdo en salsa de jitomate Tiempo Total 3 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 20 Patitas de cerdo en vinagre y salsa de jitomate con chile jalapeño y cebolla. Esta receta de botana mexicana tiene su origen en la ciudad norteña de Tijuana. Ingredientes 2 ½ kilos de patitas de cerdo, partidas en cuatro y enjuagadas

10 pimientas gordas enteras, molidas

2 dientes de ajo

1 trozo de cebolla

5 hojas de laurel Sal, al gusto

1 kilo de jitomate, cocido y licuado sin agua

1 lata (220 gramos) de rajas de jalapeño en vinagre

1 cebolla, en rebanadas delgadas

Vinagre casero de piña, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca las patitas de cerdo en una olla de presión, cúbrelas con agua y agrega mitad de la pimienta gorda, 1 diente de ajo, 1 trozo de cebolla y 2 hojas de laurel. Agrega sal al gusto, tapa y cocina durante 45 minutos a partir del momento en que empiece a sonar la válvula. 2. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos con el resto de la pimienta gorda, 1 diente de ajo y un poco de sal. Reserva. 3. Escurre las patitas cocidas y colócalas dentro de un tazón grande. Vierte encima la salsa de jitomate y agrega rajas de jalapeño con vinagre, 3 hojas de laurel, 1 cebolla rebanada y vinagre de piña. 4. Cubre con plástico adherente y deja reposar durante por lo menos 2 horas dentro del refrigerador. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.