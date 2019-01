Sopa de nopal y habas Tiempo Total 3 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Una receta de Aguascalientes. Esta sopa se prepara con habas, nopales y una salsa de jitomate con un toque de chile serrano. Ingredientes ¼ de kilo de habas

2 ramas de cilantro

400 gramos de nopales tiernos, cocidos y en cuadritos

2 dientes de ajo, finamente picado

1 cebolla, finamente picada

1 chile serrano verde, finamente picado

2 jitomates grandes, picados Aceite, el necesario

1 rama de epazote

½ litro de agua

200 gramos de puré de tomate

1 cucharada de consomé de pollo granulado

1. Coloca las habas en una olla, cúbrelas con agua y hiérvelas durante 2 minutos. Retíralas del fuego, tápalas y déjalas remojar durante 2 horas. 2. Escurre las habas, cúbrelas con agua fresca y agrega 1 rama de cilantro. Cocina hasta que estén suaves, aproximadamente 45 minutos. Retira de vez en cuando la espuma que se forma en la superficie. 3. Cuece aparte los nopales con un poco de agua y 1 rama de cilantro. Escurre bien. 4. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe ajo, cebolla, chile y jitomate durante unos minutos. Vierte sobre la olla con las habas cocidas y deja que hierva durante por lo menos 5 minutos. Añade los nopales cocidos, epazote y puré de tomate. Sazona con consomé granulado y sal; cocina durante 10 minutos más.

