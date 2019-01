Salsa de habanero y cebolla Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 ¡Prepárate para echar lumbre! Esta salsa de chile habanero y cebolla reposa durante un par de horas en jugo de limón con sal. Sírvela con tu cochinita pibil. Ingredientes 8 chiles habaneros, picados

1 cebolla grande, picada

½ taza de jugo de limón

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla los chiles habaneros, cebolla, jugo de limón y sal en un recipiente de vidrio. Cubre con plástico adherente y deja reposar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas.

