Atún picante estilo Manzanillo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 4 Una mezcla de atún y champiñones en una salsa de jitomate con chile chipotle, chile serrano y salsa picante de botella. Ingredientes 2 jitomates

3 chiles chipotles adobados

1 taza de salsa cátsup

2 cucharadas de aceite

2 chiles serranos verdes, picados ½ cebolla, picada

¼ de kilo de champiñones frescos, partidos a la mitad

¼ de taza de salsa picante de botella

2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

1. Cauece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves, pélalos y licúalos con el chile cipotle y la salsa cátsup. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríé los chiles serranos junto con la cebolla, hasta que ésta se vea transparente. Agrega los champiñones y cocina hasta que se suavicen un poco. Vierte encima la salsa de jitomate y chipotle y añade salsa picante de botella al gusto. 3. Cuando el guiso empiece a hervir, incorpora el atún desmenuzado, sazona con sal de ajo y pimienta y cocina hasta que el atún se haya calentado.

