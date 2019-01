Frijoles negros cubanos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Simplemente frijoles cocidos y guisados con una salsa de jitomate, cebolla y tocino. El acompañamiento perfecto de la Ropa vieja cubana... checa nuestra receta. Ingredientes ½ kilo de frijoles negros, cocidos

Sal, al gusto

Aceite, el necesario

1 diente de ajo, picado

½ cebolla, picada

100 gramos de tocino, picado

4 ramas de cilantro, picado

3 jitomates, picados Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola grande a fuego medio. Agrega el ajo, cebolla, tocino, cilantro y jitomate; cocina durante por lo menos 5 minutos. Añade los frijoles con un poco de su caldo. 2. Mezcla bien, deja hervir unos minutos y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.