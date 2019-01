Nopales guisados Tiempo Total 37 Min Tiempo Activo 27 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Nopales salteados con cebolla y chile poblano, gratinados con queso. Un platillo saludable y rápido para cualquier día entre semana. Ingredientes 10 nopales chicos, picados

Sal, al gusto

1 pizca de azúcar

1 pizca de bicarbonato

2 cucharadas de aceite 1 cebolla chica, picada

1 chile poblano, asado, pelado, desvenado y en rajas

5 ramas de epazote, picado

1 pizca de orégano seco

1. Hierve los nopales en una olla con agua, sal, azúcar y bicarbonato, hasta que queden suaves, aproximadamente 15 minutos. Escúrrelos bien. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y saltea la cebolla con las rajas hasta que la cebolla se haya acitronado. Incorpora los nopales, epazote y orégano; sazona con sal y cocina a fuego suave durante 5 minutos. Agrega el queso rallado y cocina hasta que se derrita.

