5 cócteles navideños que encantarán a tus invitados Estas bebidas son perfectas para las fiestas ¡pruébelas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegaron las fiestas de Navidad y año nuevo en todo el mundo. Y en todos los hogares se preparan reuniones y festejos con amigos y familiares. Y qué mejor manera que recibir a los invitados con un cóctel vistoso y con sabor único. Prueba estas cinco rece Poinsettia Smash Cocktail Poinsettia Smash Credit: Cortesía Tequila Patrón Ingredientes:



2 oz tequila PATRÓN Silver (o similar)

0.5 oz Fino Sherry

5 arándanos frescos (ó .5 oz de jalea de arándano)

0.5 oz jarabe azucarado (simple syrup), omitir si se usa la jalea de arándano

0.5 limón

Rama de canela y rodaja de limón para adornar Método: Combinar los ingredientes en una coctelera con hielo y agitar bien. Colar dos veces y servir en un vaso con hielo fresco triturado. Adornar con la canela y el limón. Ponche Carpe Día Carpe Dia Punch Credit: Milagro Tequila Ingredientes:

6 partes de tequila Milagro Añejo (o similar)

3 partes de té de jamaica o hibisco

3 partes de soda de jengibre

3 partes de jugo de limón recién exprimido

1 parte de sirope zarzamora

Hojas de salvia

Zarzamoras frescas Método:

Vaciar los ingredientes —excepto la soda de jengibre— en un tazón para hacer ponche sobre un bloque de hielo. Añadir la soda de jengibre y mezclar intermitentemente. Adornar con zarzamoras y la salvia. Grand Eggnog Grand Marnier Grand Alexandre Credit: Cortesia Grand Marnier Ingredientes: 1.5 partes de licor Grand Marnier Louis-Alexandre (o similar)

0.75 crema para batir

0.25 parte de Creme de Cacao o similar

1 chorrito de Angostura Bitters

Nuez moscada para adornar Método: Colocar todos los ingredientes y agitar bien, servir en un vaso tipo coupé Nick & Nora o similar. Polo Norte Cazadores Polo Norte Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes:

1-1/2 oz. Tequila Cazadores Blanco (o similar)

3/4 oz. miel de agave

3/4 oz. Jugo de limón fresco

6 Moras machacadas

Soda de jengibre

Nuez moscada Método:

Colocar las moras en una coctelera y machacarlas bien. Añadir el resto de los ingredientes excepto la soda de jengibre. Añadir hielo y agitar. Servir sobre hielo fresco, añadir un chorrito de soda de jengibre y añadir una cascarita de limón. Jubilee Punch Hendricks Holiday The Jubilee Punch Credit: Cortesía Hendrick's Gin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: 6 partes de ginebra Hendrick's Gin

2 partes de licor Maraschino

2 partes jugo de limón

2 partes de licor de Elderflower Cordial

12 partes sidra espumante de manzana

Rebanadas de fruta (manzanas, limones, pepinos) para adornar

Método:

Combinar todos los ingredientes en un tazón para hacer ponche sobre hielo. Mezclar bien y adornar con la fruta. Servir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 cócteles navideños que encantarán a tus invitados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.