5 cócteles perfectos para decir ¡salud! por el Mes de la Herencia Hispana Nada de margaritas: te mostramos cómo preparar deliciosas y novedosas bebidas con tequila, rona y mezcla, ¡pruébalas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Mes de la Herencia Hispana resalta la rica cultura hispana desde México hasta Tierra del Fuego. Eso incluye la música, las letras, el baile y las artes. Y desde luego la comida, un valor cultural que nos representa en todo el mundo. Para brindar por el Mes de la Herencia Hispana te mostramos cinco deliciosas de recetas de cócteles y que no son las t´ípicas margaritas o palomas, ¡salud! Mexican Mule Mexican Mule Credit: Cortesía: Gran Centenario® Reposado Ingredientes: 2 oz. tequila Gran Centenario® Reposado 4 oz. soda de jengibre 1⁄2 part oz jugo de limón verde Rodaja de limón para adornar Método: Llenar un tarro de cobre con hielo.

Vaciar el tequila y el limón.

Llenar el tarro con la soda de jengibre y mezclar ligera y suavemente.

Adornar con la rodaja de limón. Escondido Highball escondido highball Credit: Cortesía: Mijenta Tequila Ingredientes:

1.5 oz Tequila Blanco Mijenta

.75 oz miel de canela

.5 oz jugo de limón

3 oz refresco de mango (tipo Spindrift) Método:

Vaciar todos los ingredientes —excepto la soda— con hielo en una coctelera. Tapar y agitar.

Colar y servir en un vaso tipo highball con má hielo fresco y añadir la soda de mango.

Adornar con una hojita de menta. Beach Mojito Bacardi Mojito Credit: Cortesía: Bacardí Ingredientes: 1 ½ oz. Ron Superor BACARDĺ

3/4 oz. jugo de limón verde fresco

12 hojas de menta fresca

2 tsp. azúcar extra fina

3/4 oz. club soda

1 ramita de menta fresca para adornar Método:

Exprimir las rebanadas de limón en un vaso.

Moler ligeramente los limones con el azúcar dentro del vaso.

Añadir la menta al vaso y presionar con una cuchara de barman —o mano de mortero— para que suelten el jugo.

Llenar el vaso hasta la mitad con hielo.

Añadir el ron BACARDĺ Superior y mezclar suavemente.

Añadir más hielo, la ramita de la menta y la soda.. José Rosé jose rose Credit: Santa Margherita Rosé Ingredientes:

1 oz Tequila

.75 oz Rosé Gastrique

1 oz jugo de limón verde

1 oz agua carbonatada sabor limón

2 oz Santa Margherita Rosé Método:

Añadir todos los ingredientes excepto el agua carbonatada y el vino rosé a una coctelera y agitar.

Colar y servir en un vaso escarchado en el borde con sal y chile piquín —opcional—.

Añadir el vino Santa Margherita Rosé y el agua carbonatada de limón.

Adornar con frambuesas. Johnnie Walker Sigue Pa'lante Johnnie Walker Sigue Pa’lante Credit: Julio Taveras/ Cortesía Diageo Ingredientes:

1.5oz whisky Johnnie Walker Black

.5oz cidra de manzana

.25oz jarabe de azúca (simple syrup)

.5oz jugo de limón

2 chorritos de angostura

2.5oz refresco de jengibre Preparation:

Colocar todos los ingredientes —menos el refresco de jengibre— en una coctelera y agitar

Servir sobre hielo fresco en un vaso tipo Collins.

Añadir la soda de jengibre

Adornar con una rebanda de manzana

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 5 cócteles perfectos para decir ¡salud! por el Mes de la Herencia Hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.