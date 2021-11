5 cócteles perfectos para celebrar Día de Acción de Gracias y Friendsgiving Estas deliciosas recetas llevan tequila, ginebra y whisky, ¡y son perfectas para decir gracias y brindar por el año que ya se termina! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celebraciones de Día de Acción de Gracias y Friendsgiving son perfectas para probar nuevas recetas o versiones novedosas de los clásicos, como el puré de papa o el pavo. Pero, ¿qué hay de las bebidas que año con años se sirven para acompañar nuestros platillos? Algunos acostumbran celebrar con mimosas o vino caliente. Aquí te mostramos cinco cócteles novedosos que además de lucir impactantes a la hora de servirlos y adornar la mesa, también sorprenden por su sabor, aroma y textura. ¡Disfrútalos! Mezcal calientito con canela Mulled Montelobos Credit: Mezcal Montelobos Ingredientes:

1.5 Mezcal Montelobos Espadín (o similar)

.5 jugo de limón fresco

.75 oz sirope de miel*

Té Chai recién hecho Método:

Servir el té calientito en un tarro y agregar el resto de los ingredientes. Adornar con una ramita de canela. Se toma caliente Tequila reposado con arándano, naranja y maple 1800 Reposado Cranberry Orange Maple Credit: Cortesía 1800 Tequila Ingredientes:

2 oz. tequila 1800 Reposado (o similar)

¼ oz. miel de maple

1 cucharada (medida tipo cuchara de barman) de jugo de compota de arándano

2 chorritos de bitters aromáticos

Aceite de naranja

Cáscara de naranja fresca y estrellita de anís, para adornar Método:

Colocar la cáscara de la naranja con la miel de maple en un vaso con hielos frescos y presionar para soltar su sabor. Añadir el resto de los ingredientes y mezclar bien. Adornar con una rebanada de naranja y una estrellita de anís. Baileys Apple of my Chai Baileys The Apple of my Chai Credit: Cortesía: Hunter PR Ingredientes:

2 oz Baileys Apple Pie (o similar)

6 oz té de chai

0.75 oz Café de Olla Sirope

2 gotas amargo de cardamono

nuez moscada, para adornar Método: Con una tetera, hierva el agua. Vierta 6 oz de agua caliente en una taza de toddy. Prepare té sumergiendo una bolsita de té en agua caliente durante 5 minutos. Retire las bolsitas de té. Mide y agrega los ingredientes restantes (excepto la guarnición) a tu taza. Mezclar suave y cuidadosamente con una cuchara de barra. Cubra con una pizca de nuez moscada rallada. Hot toddy con pera Hot Toddy 13 Credit: Cortesía: Hunter PR Ingredientes:

Para la mezcla de peras especiadas:

2.5 tazas de jugo de pera

2 palitos de canela

5 semillas de pimienta de jamaica enteras

6 clavos de olor enteros

1 oz Reserva especial de whisky escocés Buchanan (o similar)

0.5 oz de miel

0.5 oz de jugo de limón

odajas de peras frescas, cascaras de limón, semillas de anís, para adornar Método:

Preparación: Combine los ingredientes para la mezcla de pera especiada en una cacerola pequeña. Deje hervir a fuego medio, luego baje la temperatura y cocine a fuego lento durante diez minutos. Retire del fuego y deje enfriar. Combine la reserva especial de Buchanan, la miel y el jugo de limón en una taza de toddy caliente. Cubra con un cuarto de taza de la mezcla de pera especiada y decore con una rodaja de pera, cáscara de limón y semillas de anís. Orange Harvest T&T Tanqueray Orange Harvest Credit: Diageo Ingredientes:

1.25 oz de ginebra Tanqueray No. TEN (o similar)

Agua tónica

Rodajas de naranja sanguina, dalia naranja y tomillo francés, para adornar Método:

Agregar hielo y Tanqueray No. TEN en un vaso cubriéndolo con agua tónica. Coloque la naranja sanguina en el borde del vaso. Con un palillo de coctel, agregue el adornamiento florar en le borde de la copa.

