Rollos de res rellenos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Rollos de res rellenos de tocino y verduras, en una salsa de jitomate con caldo de res. Una receta sencilla que le encanta a los niños. Ingredientes 6 bisteces de res, delgados y bien aplanados

Sal de ajo, al gusto

100 gramos de tocino, picado

2 zanahorias, peladas y picadas

1 manojo chico de perejil, picado

3 varas de apio, picado 1 cebolla, picada

1/4 de taza de harina

4 jitomates

1 cebolla, en trozos

1 diente de ajo

Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los rollitos hasta que se hayan dorado uniformemente. 4. Aparte, cuece los jitomates en agua hirviendo junto con 1 cebolla en trozos y 1 diente de ajo. Licúalos y cuélalos dentro de una olla de presión; cocina a fuego bajo durante 5 minutos. 5. Agrega los rollitos dorados y suficiente caldo de res como para cubrirlos; tapa y cocina a presión durante 10 minutos a partir del momento en que suene la válvula.

