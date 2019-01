Coliflor al horno fácil Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de coliflor se cuecen "al dente" y se hornean bañados en crema de champiñones y cubiertos de queso adobera. Ingredientes 1 coliflor, en trozos

Sal, al gusto

3 cucharadas de mantequilla

1 taza de queso adobera, rallado

1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa con mantequilla un refractario cuadrado. 2. Cuece la coliflor en una olla con agua y sal hasta que se haya ablandado un poco, pero aún esté firme. Escurre bien. 3. Coloca la coliflor en el molde y vierte encima la crema de champiñones. Cubre con el queso y hornea hasta que éste se haya gratinado, aproximadamente 10 minutos.

