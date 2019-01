Macarrones en salsa verde Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 3 Macarrones en una salsa de leche, tomate verde, pimiento vierde y cebolla. Este platillo se hornea cubierto de queso. Ingredientes 225 gramos de macarrones

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de cebolla, picada

3 cucharadas de tomate verde, picado 2 cucharadas de pimiento morrón verde, picado

3 cucharadas de fécula de maíz

2 tazas de leche

3 huevos, ligeramente batidos

1 taza de manchego, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario. 2. Cuece los macarrones en una olla de agua hirviendo con sal hasta que se hayan ablandado, pero sin cocerse completamente, alrededor de 8 minutos. Escurre bien 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y saltea la cebolla, tomate y pimiento morrón hasta que la cebolla se vea transparente. Disuelve la fécula de maíz en la leche e incorpora la mezcla al sartén. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la salsa se haya espesado. 4. Coloca los macarrones cocidos dentro del refractario, vierte encima la salsa anterior, agrega los huevos y cubre con el queso. Hornea durante 15 minutos o hasta que los huevos se hayan cuajado y el queso gratinado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.