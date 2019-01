Pollo con papas estilo oriental Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Piezas de pollo con papas en una salsa de naranja con mostaza y salsa de soya. Un platillo agridulce con un aire oriental. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de mostaza

2 papas grandes, peladas, cocidas y en cubitos

1 taza de jugo de naranja

1 ½ cucharaditas de fécula de maíz disueltas en ½ taza de agua

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Unta las piezas de pollo con la mostaza y espolvoréalas con sal y pimienta. Dóralas en el aceite caliente. Agrega el jugo de naranja, tapa y cocina a fuego bajo durante 15 minutos. 2. Mientras, cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor. Pélalas y córtalas en cubos pequeños. 3. Agrega la fécula de maíz a la cacerola con el pollo, revuelve y cocina durante unos minutos hasta que la salsa se haya espesado. Incorpora las papas y la salsa de soya. Cocina durante unos minutos más o hasta que el pollo esté bien suave.

