Menudo en salsa de jitomate Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 2 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Menudo de res en una salsa de jitomate con fruta en vinagre, aceitunas y un toque de chile verde. Un platillo bien sabroso. Ingredientes 2 kilos de menudo de res, lavado y en cuadritos

1 cabeza chica de ajos

1 cebollas

Sal, al gusto

1 kilo de jitomates

1 cucharada de aceite

2 dientes de ajo picados 1 cebolla chica, picada

¼ de kilo de fruta en vinagre, escurrida

1 chile serrano verde, picado

1 taza de aceitunas sin hueso, picadas

1 pizca de mejorana

1 rama de epazote

Coloca el menudo en una olla junto con 1 cabeza de ajo, 1 cebolla y sal. Cubre con agua, tapa y cocina a fuego suave hasta que el menudo esté suave, aproximadamente 2 horas. 2. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves, pélalos y licúalos. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe cebolla y ajo picados hasta que se vean transparentes. Agrega el jitomate licuado, reduce el fuego a bajo y deja que hierva durante un par de minutos. Añade fruta en vinagre escurrida, chile serrano y aceitunas; deja que la mezcla hierva de nuevo. 4. Escurre el menudo cocido y agrégalo a la cacerola con la salsa junto ccon la mejorana, epazote y hierbabuena. Sazona con sal, tapa y cocina a fuego suave durante unos minutos más hasta que los sabores se hayan integrado.

