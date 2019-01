Torta de atún con papa Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una mezcla de atún, papa, arroz, chícharos, zanahoria y huevo. Esta torta de atún se hornea cubierta con un poco de mantequilla. Ingredientes 2 tazas de papa, peladas y en cubitos

2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado

1 taza de arroz cocido

1 lata (420 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

½ taza de aceitunas sin hueso, picadas

1 vara de apio, picado 1 cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

2 huevos, ligeramente batidos

Sal y pimienta, al gusto

½ barrita (45 gramos) de mantequilla, en trozos pequeños Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que estén suaves, pero aún firmes. Escúrrelas bien. 2. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa con mantequilla un refractario grande rectangular. 3. Mezcla en un tazón las papas con el atún, arroz, chícharos con zanahoria, aceitunas, apio, cebolla, ajo y huevos. Revuelve bien y sazona con sal y pimienta. 4. Vierte la mezcla dentro del refractario engrasado y distribuye encima los trozos de mantequilla. Cubre con papel aluminio y hornea hasta que el huevo se haya cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.