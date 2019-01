Aguachile favorito de Marco Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 24 Camarones frescos cocidos en jugo de limón y mezclados con cebolla, pepino, aguacate y chile verde. ¡Verdaderamente delicioso! Ingredientes 1 kilo de camarones frescos, pelados y desvenados

1 kilo de limones, el jugo

Sal y pimienta, al gusto

2 cebollas grandes, en rebanadas bien delgadas

1 ½ kilos de pepinos, pelados y en rebanadas bien delgadas

Chile verde o manzano, picado finamente

1 kilo de aguacate, picado finamente

Corta los camarones en 2 o 3 trozos, dependiendo de su tamaño, y colócalos en un tazón amplio. Cúbrelos con jugo de limón y sazona con sal y pimienta. Deja que reposen dentro del refrigerador durante por lo menos 1 hora. 2. Agrega la cebolla y deja reposar otros 20 minutos. Añade el pepino, chile, aguacate y Clamato®. 3. Sirve sobre tostadas o galletas saladas.

