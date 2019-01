Caldo de costillas Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Costilla cargada de res con zanahoria, col, jitomate y jugo de limón. Un platillo con un toque ligeramente agridulce. Ingredientes 1 kilo de costilla cargada de res

½ cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto ½ kilo de jitomates, pelados y cortados en trozos medianos

½ kilo de zanahorias, peladas y en rodajas

½ col mediana, rebanada

1 cucharada de azúcar

1. Coloca las costillas, cebolla, ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne empiece a desprenderse del hueso, aproximadamente 1 hora y 20 minutos. 2. Agrega el jitomate, zanahoria, col, azúcar y jugo de limón. Cocina durante 10 minutos más o hasta que las verduras estén suaves.

