Pastel de atún frío Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Capas de pan blanco con una pasta de atún con queso crema, pimiento y chiles jalapeños. Una botana fácil, rápida y sabrosa para cuando el tiempo apremia. Ingredientes 2 latas (170 gramos cada una) de atún en aceite

1 barra (190 gramos) de queso crema

1 taza de crema

1 lata (185 gramos) de pimiento morrón, escurrido

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

1. Licúa el atún con el queso crema, crema, pimiento morrón y chiles jalapeños. 2. Engrasa con mantequilla un refractario rectangular. Cubre el fondo con una capa de pan y unta la pasta de atún encima. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con los ingredientes. 3. Cubre el refractario con plástico autoadherente y mete al congelador por 30 minutos.

