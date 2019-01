Pollo en salsa de pan Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Piezas de pollo en una salsa de pan con jitomate y cebolla asados. Acompaña este platillo con rebanadas de plátano macho fritas. Ingredientes 4 piezas de pollo

1 cebolla, en mitades

3 dientes de ajo

1 vara chica de apio

3 ramas de orégano fresco Sal y pimienta, al gusto

5 jitomates

1 bolillo mediano, en trozos

1 cucharada de aceite Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, ½ cebolla, 1 diente de ajo, apio y 1 rama de orégano en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya cocido, alrededor de 20 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates, ½ cebolla y 2 dientes de ajo. Aparte, fríe el bolillo y remójalo durante unos minutos en agua caliente. 3. Pela los jitomates asados y licúalos junto con la cebolla y ajos asados, bolillo remojado y 2 ramas de orégano fresco. Vierte dentro de una cacerola y agrega un poco del caldo de pollo. Deja que hierva a fuego suave e incorpora las piezas de pollo cocidas. Sazona con sal y pimienta; cocina hasta que los sabores se hayan integrado, aproximadamente 10 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

