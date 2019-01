Pierna de cerdo en mole de Coca~Cola® Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Trozos de pierna de cerdo en un mole con refresco de cola, chile mulato, jitomate y ajonjolí. Si lo deseas, puedes sustituir la pierna por lomo de cerdo o piezas de pollo. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

6 chiles mulatos, desvenados y sin semillas

1 ½ kilos de pierna de pollo, en trozos

Sal y pimienta, al gusto

1 litro de refresco de cola (p. ej. Coca~Cola®)

6 jitomates

2/3 taza de ajonjolí tostado 1 rajita de canela de 2 centímetros de largo

6 pimientas

4 clavos de olor

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 pizca de mejorana

Cómo hacerlo 1. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén pequeño a fuego medio y fríe los chiles ligeramente, cuidando que no se doren. Remójalos en agua caliente hasta que queden bien suaves. 2. Mientras, calienta 3 cucharadas de aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Salpimienta la carne y fríela hasta que haya perdido su color rojo. 3. Licúa los chiles remojados con el refresco de cola, jitomates, ajonjolí, canela, pimientas, clavos, ajo, laurel y mejorana. Cuela y vierte sobre la carne sellada. Reduce el fuego a bajo, sazona con consomé granulado y cocina hasta que la carne se haya cocido y la salsa haya espesado tomando la consistencia de mole, aproximadamente 1 hora. Si es necesario, agrega un poco más de refresco de cola para evitar que se reseque o quede demasiado espeso.

