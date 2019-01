Guacamole con mango y morrón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Trocitos de mango maduro y pimiento morrón rojo hacen de este guacamole uno verdaderamente diferente y delicioso. Sírvelo sobre tostadas o trozos de chicharrón. Ingredientes 3 aguacates, pelados y picados

2 mangos maduros pero macizos, pelados y picados finamente

1/2 morrón rojo, sin semillas y picado finamente

1 jitomate, sin semillas y picado finamente

1/2 cebolla morada, picada finamente 3 chiles serranos, picados finamente

10 ramas de cilantro, sus hojas picadas

2 limones sin semillas, su jugo

Mezcla bien todos los ingredientes dentro de un recipiente. Sirve inmediatamente o tapa y refrigera.

