Salpicón de res con huevo y papa Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Esta receta de salpicón lleva huevo y papa además de los ingredientes tradicionales. Sírvelo sobre tostadas como botana o plato fuerte. Ingredientes ½ kilo de falda de res

½ cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Sal y pimienta, al gusto

3 papas chicas

2 huevos cocidos, picados ½ lechuga, rebanada

2 jitomates, picados

1 cebolla, finamente picada

1/3 de taza de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

Coloca la carne en una olla junto con la cebolla, ajo y laurel; cubre con agua y deja que hierva hasta que esté suave, alrededor de 1 hora. Deja enfriar y deshebra. Mientras, hierve las papas hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor, aproximadamente 25 minutos. Permite que se enfríen un poco y pícalas. 2. Mezcla la carne deshebrada junto con las papas, lechuga, jitomate, cebolla y huevo. Aparte, mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta. Vierte sobre la mezcla anterior y mezcla bien. Por último, incorpora el aguacate con mucho cuidado.

