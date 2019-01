Ensalada de papa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Ensalada de papa con huevos duros, cebollines y apio, aderezada con mayonesa y jugo de limón. Sabrosa y fresca. Ingredientes 1/3 taza de jugo de limón

1/4 taza de aceite vegetal

2 cucharaditas de azúcar

1 1/2 cucharaditas de sal

1 1/2 cucharaditas de salsa inglesa

1 cucharadita de mostaza en polvo

1/4 de cucharadita de pimienta negra 1/2 taza de mayonesa

1/4 de taza de cebollines picados

1/3 de taza de apio picado

3 cucharadas de perejil fresco picado

5 tazas de papas, peladas y cortadas en cubos

3 huevos Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande. Agrega las papas y cocina hasta que se hayan ablandado, pero aún estén firmes, aproximadamente 15 minutos. Escurre el agua y deja enfriar. Pasa las papas a un tazón grande. 2. Coloca los huevos en una cacerola y cubre con suficiente agua. Deja que el agua hierva. Tapa, retira del fuego y deja que los huevos en el agua de 10 a 12 minutos. 3. Retira los huevos del agua y deja que se enfríen. Pela, pica y agrega al tazón con las papas. 4. En un tazón pequeño, mezcla el jugo de limón, aceite, azúcar, sal, salsa inglesa, mostaza y pimienta negra. 5. Incorpora la mayonesa. Vierte el aderezo sobre las papas y revuelve bien hasta cubrir completamente. 6. Agrega los cebollines, apio y perejil; revuelve bien. Refrigera durante por lo menos 2 horas antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.