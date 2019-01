Fabada a la mexicana Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Alubias o frijoles blancos con chorizo español, jamón y trozos de lomo de cerdo, sazonado con una salsa de tres chiles. Un platillo inspirado en la receta española de fabada. Ingredientes ½ kilo de alubias chicas, remojadas desde la noche anterior

Sal, al gusto

½ kilo de lomo de cerdo, en cubos

½ cebolla

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel 1 chilacate, desvenado y sin semillas

1 chile ancho, desvenado y sin semillas

1 chile mirasol, desvenado y sin semillas

4 o 5 bolas de chorizo español, en trozos

1 rebanada de jamón de 100 gramos, en cubos Cómo hacerlo 1. Enjuaga las alubias remojadas, colócalas en una olla y cúbrelas con por lo menos 3 centímetros de agua. Deja que el agua hierva a fuego alto, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que las alubias empiecen a suavizarse, aproximadamente 40 minutos. Si es necesario, agrega más agua. 2. Aparte, cuece la carne con agua, sal, Coloca los cubos de carne, cebolla, cebolla, 1 diente de ajo y laurel. Reserva la carne cocida y desecha el caldo. 3. Remoja los tres chiles en agua caliente hasta que estén bien suaves, entre 25 y 30 minutos, y licúalos con 1 diente de ajo. Reserva. 4. Fríe el chorizo en su propia grasa hasta que se haya dorado, retíralo del sartén y reserva. Agrega el jamón para que se dore en la grasa del chorizo, retíralo y reserva. Desecha el exceso de grasa del sartén y vierte la salsa de chiles; cocina durante unos minutos. 5. Cuando las alubias se hayan ablandado, agrega a la olla la carne de cerdo cocida, el chorizo, jamón y salsa de chiles. Revuelve y cocina hasta que las alubias estén suaves.

