Croquetas de cerdo en salsa bechamel Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 8 Estas croquetas se forman con carne de cerdo deshebrada en salsa bechamel, luego se empanizan y se fríen en aceite bien caliente. Ingredientes 1 kilo de carne de pierna de cerdo

½ cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Sal y pimienta, al gusto

1 barrita (90 gramos) de mantequilla 1 taza de harina

3 cucharadas de perejil picado

5 huevos, ligeramente batidos

1 taza de pan molido

1. Coloca la carne, cebolla, ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave. 2. Mientras, prepara la salsa. Derrite la mantequilla en una cacerola chica a fuego medio, agrega ½ taza de harina y cocina durante 2 minutos. Incorpora la leche y cocina, sin dejar de mover, hasta que haya espesado. Agrega perejil, sal y pimienta. Retira del fuego, vierte dentro de un tazón y deja enfriar. 3. Añade la carne deshebrada a la salsa blanca y mezcla bien. Tapa y refrigera durante 40 minutos. Saca del refrigerador y forma las croquetas. 4. Coloca ½ taza de harina en un plato y enharina las croquetas. Pásalas por el huevo batido y luego por el pan molido. 5. Fríe las croquetas en un sartén con suficiente aceite caliente y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

