Fondue de queso Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Tengo haciendo esta receta de fondue de queso desde la década de los años 70. ¡Siempre queda tan bueno que no puedo dejar de prepararlo! Ingredientes 250 ml (1 taza) de vino blanco seco

250 g (2 tazas) de queso suizo rallado

250 g (2 tazas) de queso gruyere rallado

2 cucharadas de harina

¼ de cucharadita de sal

¼ cucharadita de nuez moscada

1. Calienta el vino en una olla de fondue a fuego lento (ver nota). Añade el queso suizo y el queso gruyere, 1 taza a la vez. Revuelve bien después de cada adición de queso hasta que se derrita. Agrega la harina. Cuando el queso se haya derretido en su totalidad, incorpora la sal y nuez moscada. Sirve con cubos de pan.

