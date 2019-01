Sopa de col con tocino Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una sopa de col con trozos de tocino, jitomate y chile serrano. Esta receta, además de fácil, es nutritiva y sabrosa. Ingredientes 4 rebanadas de tocino, picado

½ cebolla, picada

300 gramos de col, rebanada finamente

1 jitomate, picado finamente

Chile serrano picado, al gusto

1 litro de caldo de pollo

Jugo sazonador (p. ej. Maggi®), al gusto

1. Dora el tocino en su propia grasa dentro de una cacerola a fuego medio. Retíralo y agrega la cebolla y la col; cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se vean transparentes. 2. Incorpora el jitomate y el chile y tapa la cacerola. Cocina durante 3 minutos o hasta que el jitomate haya cambiado de color. Añade el caldo de pollo, reduce el fuego a bajo y deja que hierva durante 10 minutos. 3. Sazona al gusto jugo sazonador, sal y pimienta. Sirve caliente con trocitos de tocino dorado.

