Sopa de queso con chipotle Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 4 Una sopa fácil y rápida. Esta receta mezcla queso manchego, leche y chile chipotle con un toque de nuez moscada. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de fécula de maíz

2 tazas de caldo de pollo o res

Sal y pimienta, al gusto

1 pizca de nuez moscada

2 tazas de leche

250 gramos de queso manchego, rallado

1. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio y dora la fécula de maíz. Retira del fuego y agrega caldo poco a poco, moviendo para que no se formen grumos. Si es necesario, licúa la mezcla. 2. Regresa la cacerola al fuego y agrega sal, pimienta y nuez moscada. Vierte la leche y deja que empiece a hervir a fuego suave antes de agregar el queso poco a poco y sin dejar de mover. Añade el chile chipotle y cocina hasta que el queso se haya derretido e incorporado completamente, aproximadamente 10 minutos. 3. Mantente al pendiente de que la sopa no se derrame al hervir.

