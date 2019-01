Pastel navideño Tiempo Total 1 H 55 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Este pastel de navidad lleva fruta cubierta de color claro, pasas blancas, almendras, nuez, piña y cerezas en almíbar. Una receta fácil de preparar. Ingredientes 200 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar refinada

5 huevos

1 cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de ralladura de naranja

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 ½ tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear ½ cucharadita de sal de mesa

1 taza de fruta cubierta, picada (escógelas de color claro)

½ taza de piña en almíbar, escurrida y picada

½ taza de pasas blancas

½ taza de almendras, peladas y picadas

1 taza de nuez, picada

2/3 de taza de cerezas en almíbar, escurridas, picadas y enharinadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. Engrasa un molde para hornear, forra el fondo con papel encerado y engrásalo de nuevo. 2. Bate la mantequilla en un tazón hasta acremar y, sin dejar de batir, incorpora el azúcar. Agrega uno por uno los huevos, ralladuras de limón y naranja y extracto de vainilla. 3. Cierne la harina con el polvo para hornear y la sal. Envuelve en la mezcla anterior con la ayuda de una espátula o palita de madera. 4. Añade la fruta cubierta, piña, pasas, almendras y nuez. Mezcla con cuidado y agrega las cerezas. 5. Hornea durante 90 minutos o hasta que el pastel esté cocido y ligeramente dorado.

