Puré de manzana fácil Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Prepara este puré de manzana para los niños o para que los grandes lo sirvan sobre chuletas de cerdo ahumadas. Ingredientes 1 kilo de manzanas, peladas, sin corazón y en gajos

1 taza de azúcar o al gusto

1/3 de taza de mantequilla o margarina Cómo hacerlo 1. Coloca los gajos de manzana en una cacerola con suficiente agua como para cubrirlas. Cocínalas a fuego medio hasta que estén bien suaves. Escúrrelas y machácalas hasta hacerlas puré. 2. Regresa el puré a la cacerola, agrega el azúcar y cocina a fuego lento, moviendo constantemente, hasta obtener la consistencia espesa deseada. Incorpora la mantequilla o margarina y apaga.

