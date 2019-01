Camarones en salsa de champiñones y pimiento Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 5 Camarones gigantes en trozos guisados en una salsa de jitomate, cebolla, champiñón y pimiento morrón. Una receta saludable y deliciosa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla mediana, cortada en medias lunas

1 pimiento morrón verde, sin semillas y picado

¼ de kilo de champiñones frescos, rebanados

½ kilo de jitomates, picados ½ kilo de camarones gigantes, pelados y en trozos

½ cucharada de consomé de pollo granulado

½ cucharadita de ajo en polvo

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio y sofríe la cebolla y el pimiento morrón hasta que la cebolla se vea transparente. Agrega los champiñones y cocina hasta que empiecen a ablandarse. Añade los jitomates picados y sigue cocinando hasta que cambien de color. 2. Incorpora los camarones, el consomé de pollo y el ajo en polvo, tapa y cocina durante 3 minutos más. Espolvorea con el perejil y, si es necesario, agrega sal.

