Tortas de nopal y queso Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Emparedado de pencas de nopal rellenas de queso y capeadas con huevo. Estas tortas se sirven bañadas en una salsa de jitomate sin chile. Ingredientes 8 pencas de nopal

1 taza de aceite vegetal

½ cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo

1 pizca de bicarbonato

250 gramos de queso fresco, en tiras

2 huevos, separados

½ taza de harina

Sal y pimienta, al gusto Salsa 4 jitomates

½ cucharadita de orégano seco

5 ramas de cilantro

5 ramas de perejil

1 pizca de azúcar

1. Acomoda las pencas de nopal, una sobre otra, en una cacerola con 1 cucharada de aceite. Coloca la cebolla, ajo y bicarbonato en el centro, tapa y cocina a fuego lento durante 10 minutos. Destapa, voltea y vuelve a tapar. Cocina durante 10 minutos más o hasta que los nopales queden suaves. 2. Coloca una cuarta parte del queso sobre una penca y cubre con otra penca para formar la torta. Repite el procedimiento hasta terminar con los nopales y el queso. 3. Calienta el resto del aceite en un sartén grande a fuego medio. Bate las claras de huevo a punto de turrón, incorpora las yemas y sazona con sal y pimienta. 4. Enharina las tortas de nopal, mójalas con el huevo y fríelas en el aceite bien caliente hasta que el huevo se haya dorado ligeramente. Escurre el exceso de grasa sobre toallas de papel. Tortas: 6. Hierve los jitomates hasta que estén suaves, pélalos y licúalos con el orégano, cilantro, perejil, azúcar y sal. 7. Sirve las tortas bañadas con la salsa de jitomate. Si lo deseas, agrega un poco de crema encima y acompaña con guacamole. Salsa:

