Sopa de frijoles de Atequiza Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una receta fácil que te va a fascinar. Los frijoles de la olla se licúan y se hierven a fuego lento junto con un recaudo de jitomate. Ingredientes 1 jitomate maduro, picado

1 cebolla chica, picada

1 diente de ajo, picado

1 cucharadita de aceite

1 taza de frijoles de la olla 1 taza de caldo de frijoles de la olla

¼ de cucharadita de orégano seco

Sal, al gusto

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y saltea la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes. Agrega el jitomate y cocina hasta que cambie de color. 2. Mientras, licúa los frijoles con ½ taza de caldo de frijoles y orégano hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte sobre la cacerola con el recaudo y cocina hasta que empiece a hervir. Agrega el resto del caldo de frijoles y deja que hierva un par de minutos. Sazona con sal. 3. Sirve esta deliciosa sopa de frijol con cubitos de pan fritos.

