Sopa de frijol con chile pasilla Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una receta clásica de la comida mexicana. Una sopa de frijol con el toque ligeramente picoso y amargo del chile pasilla. Ingredientes ½ kilo de frijoles, cocidos y con mucho caldo

3 chiles pasilla seco, sin semillas y fritos

2 cucharadas de aceite

Consomé de pollo granulado, al gusto

1 rama grande de orégano fresco

4 tortillas, en tiritas y fritas

¼ de kilo de queso manchego, en cubitos

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Licúa los frijoles con el caldo y 1 chile pasilla hasta obtener una mezcla homogénea. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego suave y vierte los fricoles licuados. Sazona con consomé granulado y agrega el orégano; cocina hasta que hierva un poco. Si es necesario, agrega más caldo de frijoles o agua. 3. Sirve caliente con tiritas de chile pasilla, tiritas de tortilla frita, cubitos de queso y crema. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.