Canelones de requesón y espinacas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Los canelones se rellenan de una mezcla de requesón y espinacas con un toque de nuez moscada. Se hornean bañados en salsa bechamel. Ingredientes 200 gramos de espinacas

400 gramos de requesón

50 gramos de queso parmesano

1 yema de huevo

Sal y pimienta, al gusto

Nuez moscada, al gusto

12 canelones

400 gramos de salsa bechamel blanca Salsa bechamel 200 gramos de mantequilla

200 gramos de harina

Leche caliente

Sal, al gusto

Nuez moscada, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa un refractario para hornear. 2. Cuece las espinacas en una cacerola con ½ taza de agua hasta que se hayan marchitado. Escúrrelas, exprímelas y pícalas finamente. 3. Mezcla las espinacas con el requesón, mitad del queso parmesano, yema de huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Rellena los canelones con esta mezcla, utilizando una dulla. 4. Diluye 1 o 2 cucharadas de la salsa bechamel y distribuyéla en el fondo del refractario. Acomoda los canelones rellenos sobre la salsa diluída, sin encimarlos; cúbrelos con el resto de la salsa bechamel (sin diluir) y espolvoréalos con el resto del qeso parmesano. 5. Tapa el refractario con papel aluminio y hornea durante 30 minutos. Destapa y cocina durante otros minutos para que la superficie se dore ligeramente. 6. Derrite la mantequilla en un sartén antiadherente a fuego suave, añade la harina y deja que se dore un poco. Añade la leche caliente y sigue moviendo derrite la mantequilla. Añade la harina moviendo hasta que empiece a dorar; vierte la leche caliente y sigue moviendo a fuego suave hasta obtener una consistencia cremosa. Sazona con sal y nuez moscada al gusto. Salsa bechamel: Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.