Pechugas de pollo almendradas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Pechugas de pollo en una salsa de almendras con jitomate y chile ancho. Una receta fácil para quedar bien cualquier día entre semana. Ingredientes 3 pechugas de pollo, sin piel ni hueso y partidas por mitad

1 trozo de cebolla

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

3 cucharadas de aceite

½ taza de almendras, peladas

2 rebanadas de pan bolillo ½ tortilla

2 chiles anchos secos, sin semillas

½ cebolla rebanada

1 jitomate chico, en rebanadas

1 clavo

1 rajita de canela de 2 centímetros

1. Coloca las pechugas de pollo, 1 trozo de cebolla y 2 dientes de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que las pechugas se hayan cocido. 2. Mientras, calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio. Fríe en el mismo sartén, por separado, 1 diente de ajo, almendras, pan, tortilla, chile, ½ cebolla rebanada y jitomate. 3. Licúa todos los ingredientes fritos junto con el clavo, pimienta, canela y un poco de caldo de pollo. 4. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego suave y vierte la salsa anterior. Cocina, moviendo constantemente, durante 10 minutos. Agrega el caldo de pollo restante y las pechugas cocidas. Sazona con sal y cocina entre 5 y 10 minutos.

