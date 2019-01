Caldo tlalpeño enchiloso Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Caldo de pollo con garbanzos, elote, chayote y papas, sazonado con una salsa de jitomate y chile chipotle. Ingredientes 1 pollo en piezas, sin piel

1 cebolla, partida a la mitad

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

2 elotes, cortados en trozos

1 chayote grande, pelado y en trozos

3 papas medianas, peladas y en trozos 2 jitomates medianos

Chile chipotle adobado, al gusto

1 taza de garbanzos cocidos

1 ramita de epazote

4 ramitas de cilantro

3 tortillas, en tiritas y fritas

1. Coloca el pollo, 1/2 cebolla y 2 dientes de ajo en una olla grande. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento durante 15 minutos. 2. Añade el elote, chayote y papas. 3. Cuece los jitomate en agua hirviendo y licúalos con 1/2 cebolla, 1 diente de ajo, chipotle y sal. Cuela y vierte dentro de la olla con el caldo. Agrega los garbanzos, epazote y el cilantro. Cocina hasta que el pollo y las verduras se hayan cocido. 4. Sirve caliente con tiritas de tortilla fritas y queso rallado.

