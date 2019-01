Pastel con espejo de yogurt Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Un pastel de almendras con un espejo de yougurt con fresas. La ventaja de esta receta es que puedes sustituir varios ingredientes para adaptarla a tu gusto o necesidades. Ingredientes Pastel 150 gramos de mantequilla

80 gramos de azúcar

1 huevo

150 gramos de harina

½ cucharadita de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal

80 gramos de almendras, peladas y molidas Espejo 30 gramos de grenetina

½ taza de agua fría

150 gramos de azúcar

450 gramos de yogurt natural sin azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de ralladura de limón

½ taza de jugo de limón

250 gramos de crema batida

300 gramos de fresas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina un molde hondo para hornear. 2. Bate la mantequilla con el azúcar hasta acremar, luego incorpora el huevo, harina, polvo para hornear, sal y almendras. 3. Vierte la pasta dentro del molde engrasado y hornea hasta que se haya cocido, aproximadamente 20 minutos. Retira del horno y permite que se enfríe completamente. 4. Hidrata la grenetina en el agua fría hasta que se esponje, luego disuélvela a baño María o dentro del horno de microondas. 5. En un recipiente grande mezcla azúcar, yogurt, sal, ralladura de limón jugo de limón y grenetina. 6. Bate con un batidor de globo y añade la crema y las fresas. Engrasa ligeramente los lados del molde con el pan frío y vierte el relleno sobre el pan. 7. Refrigera hasta que se haya cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.