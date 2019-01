Sopa de champiñones Luisa Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Champiñones, cebolla y perejil en caldo de pollo con crema. El resultado es una sopa ligeramente espesa y cremosa. Ingredientes 2 tazas de caldo de pollo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1/4 de taza de cebolla picada

250 gramos de champiñones, finamente picados

2 cucharadas de harina Sal y pimienta, al gusto

1 cucharadita de cebollín, finamente picado

1 cucharadita de perejil, finamente picado

Calienta el caldo de pollo y mantenlo caliente mientras trabajas con el resto de los ingredientes. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola mediana y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Agrega los champiñones y saltea durante 3 minutos. 3. Incorpora la harina y el caldo caliente. Bate para desbaratar los grumos y sazona con sal y pimienta. Añade el cebollín y el perejil y cocina a fuego suave durante 5 minutos. Agrega la crema y cocina un par de minutos más.

