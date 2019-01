Carne de cerdo y alubias en mole verde Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Lomo y espinazo de cerdo con alubias en una especie de mole a base de tomates verdes, chile jalapeño, hierbas y masa de maíz. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo, en trozos

½ kilo de espinazo de cerdo, en trozos

1 trozo de cebolla

3 dientes de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharada de sal

150 gramos de alubias chicas, cocidas

200 gramos de tomates verdes 3 chiles jalapeños

2 ramas de epazote

3 ramas de perejil

4 hojas santas verdes

1 pizca de comino

2 cucharadas de aceite

50 gramos de masa de maíz

1. Coloca el lomo y espinazo de cerdo, 1 trozo de cebolla y 2 dientes de ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne se haya cocido. Escurre la carne y reserva el caldo. 2. Licúa el tomate verde junto con 1 diente de ajo, chiles jalapeños, epazote, perejil, hoja santa y comino. Vierte dentro de una cacerola con 2 cucharadas de aceite caliente y cocina a fuego suave durante unos minutos. 3. Disuelve la masa de maíz en un poco del caldo de la carne y agrégala a la cacerola. Sazona con sal y deja que hierva durante 5 minutos. Si está demasiado espeso, añade más caldo. 4. Incorpora la carne y las alubias. Deja que todo hierva junto durante unos minutos.

