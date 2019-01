Enchiladas verdes al horno Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Estas enchiladas de pollo se hornean cubiertas de crema y queso Oaxaca. La salsa se prepara con tomate milpero y chile serrano. Ingredientes 1/2 cebolla

2 dientes de ajo

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de tomate verde milpero

10 chiles serranos verdes, o al gusto

1/4 taza de hojas de cilantro Aceite vegetal

600 gramos de tortillas de maíz

2 pechugas de pollo, cocidas y deshebradas

250 gramos de crema

1. Precalienta el horno a 180 ºC y engrasa un refractario. 2. Cuece los tomates junto con los chiles en agua hirviendo, hasta que los tomates cambien ligeramente de color y cuidando que no se revienten. Licúalos con la cebolla, ajo, cilantro y sal. 3. Calienta 1 cucharadita de aceite en una cacerola a fuego suave y agrega la salsa anterior. Cocina durante unos minutos para que los sabores se integren. 4. Calienta 1 centímetro de aceite en un sartén pequeño y hondo a fuego medio-alto. Pasa las tortillas por el aceite bien caliente y escúrrelas sobre papel absorbente. Distribuye el pollo entre las tortillas, dóblalas y acomódalas en el refractario engrasado. 5. Baña las tortillas rellenas con la salsa verde, agrega crema y cubre con queso. Hornea durante 25 minutos o hasta que las enchiladas estén bien calientes y el queso gratinado.

