Pasta con calabacitas y anchoas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pasta corta con calabacitas y anchoas guisadas en aceite de oliva. La pasta lleva un toque final de albahaca y, por supuesto, queso parmesano. Ingredientes 150 gramos de calabacitas, rebanadas

1 diente de ajo, finamente picado

2 filetes de anchoa en aceite, machacados

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal, al gusto 400 gramos de pasta corta (penne o tornillo)

2 cucharadas de perejil fresco, picado

1 cucharada de albahaca fresca, picada

Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo y sal, hasta que quede "al dente", aproximadamente 12 minutos. Escurre bien. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego suave y sofríe el ajo junto con las anchoas hasta que el ajo se vea ligeramente dorado. Agrega las calabacitas y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que estén cocidas, pero aún firmes, aproximadamente 10 minutos. 3. Añade la pasta y mezcla con cuidado. Espolvorea con perejil, albahaca y queso parmesano.

