Salpicón de pollo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Pechuga de pollo deshebrada con zanahorias, papas, lechuga y chile chipotle. Sirve sobre tostadas o galletas saladas. Ingredientes 2 pechugas de pollo, cocidas y deshebradas

1 lata (420 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

2 papas medianas, cocidas, peladas y picadas

1 chipotle adobado, picado

9 ramitas de cilantro, picado

1 cebolla mediana, picada

½ lechuga chica, picada 1 cucharadita de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de manzana

Sal y pimienta, al gusto

18 tostadas

1 taza de queso fresco, desmoronado

2 aguacates, picados

3 jitomates, picados Cómo hacerlo 1. Mezcla los primeros 11 ingredientes, desde la pechuga de pollo hasta la pimienta, en un tazón. 2. Sirve la mezcla en tostadas, espolvorea con queso fresco y agrega aguacate y jitomate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.